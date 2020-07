Małgorzata Rozenek na wybory poszła  w dresach, za to z torebką za prawie 10 tys. zł! 

Stylizacja Małgorzaty Rozenek, w której poszła na głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich wywołała sporo kontrowersje. Świeżo upieczona mama postawiła bowiem na wygodne dresy. Do codziennej i na pierwszy rzut oka domowej stylizacji, dobrała jednak dodatek za prawie 10 tysięcy złotych! Spójrzcie na tę luksusową torebkę!

Małgorzata Rozenek z torebką Louis Vuitton za prawie 10 tys. zł

Małgorzata Rozenek lubi luksusowe dodatki i ma ich w swojej szafie całkiem sporo! Często łączy ultradrogie perełki ze zdobyczami z sieciówek. Tym razem postanowiła przełamać sportową, nie wyróżniającą się stylizację torebką, za którą trzeba zapłacić wielokrotność średniej miesięcznej pensji!

Jak pisaliśmy, internauci skrytykowali strój Małgorzaty Rozenek, w którym przyszła na wybory. Postawiła na luźną i wygodną stylizację. Jednak nie był to nieprzemyślany ruch. Do całości dobrała bardzo luksusowe akcesoria! Torebka, którą ma na ramieniu to model Louis Vuitton Monogram Canvas Love Lock Pochette Métis Bag i pochodzi z kolekcji na wiosnę/lato 2019! Za ten utrzymany w romantycznym klimacie, za sprawą kultowych zdobień dodatek trzeba zapłacić aż 2490 dolarów czyli prawie 10 tys. zł!

Podoba Wam się takie zestawienie?

Małgorzata Rozenek naraziła się internautom swoją stylizacją, w której pojawiła się w placówce wyborczej. Wielu osobom nie spodobało się, że przyszła w dresie. Świeżo upieczona mama postawiła na luźną i wygodną stylizację. Nie zabrakło jednak luksusowego dodatku! Taka torebka to koszt prawie 10 000 zł

Model, który wybrała Małgorzata Rozenek to Louis Vuitton Monogram Canvas Love Lock Pochette Métis Bag.

Podoba Wam się luźna stylizacja Małgorzaty Rozenek? Lubicie połączenia rzeczy w przystępnych cenach z ultra drogimi dodatkami?