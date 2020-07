Burza w sprawie stroju Małgorzaty Rozenek podczas głosowania. Faktycznie przesadziła?

Małgorzata Rozenek spełniła swój obywatelski obowiązek i wzięła udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na głosowanie wybrała się w towarzystwie Radosława Majdana i małego Henia. Opublikowała zdjęcia na swoim Instagramie, tym samym zachęcając innych do oddania swojego cennego głosu.

Uwagę jednak skupiono na stroju Małgorzaty Rozenek, w którym udała się do urny. Padły słowa krytyki, ale czy słusznie?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, jak zdecydowana większość wyborców w Polsce, udała się do swojej komisji wyborczej, by spełnić obywatelski obowiązek podczas wyborów prezydenckich. W sieci pojawiły się zdjęcia, jak wraz z najmłodszym synkiem Heniem, pozują przed lokalem wyborczym.

Pod zdjęciem świeżo upieczonych rodziców wywiązała się dyskusja dotycząca stroju Małgorzaty, w którym przyszła na głosowanie. Mama ubrana była w krótkie sportowe szorty oraz dużą oversizową bluzę z kolorowymi akcentami. Niektórzy postanowili skrytykować stylizację Małgorzaty, podkreślając że nie była adekwatna do okazji:

Jednak duża część obserwatorów stanęła po stronie żony Radosława Majdana, twierdząc, że najważniejsza jest obecność na wyborach i czynny udział w głosowaniu, a nie ubranie, w którym zaprezentujemy się w lokalu wyborczym:

- A wybory to bal, że obowiązuje jakiś dress code?

- Jak założę jakąś pacześniacką garsonkę to mój głos będzie się liczył bardziej? Póki co, każdy może się ubierać na wybory jak chce, można iść nawet w piżamie i bamboszach (...)

- (...) Nie jest to uroczystość, aby patrzeć na ubranie, tym bardziej, że nie była to mini ledwo zakrywająca stringi czy bikini.

- Na wybory idzie się głosować a nie pokazać. Więcej dystansu i luzu, każdy ma prawo do swobody, tym bardziej świeżo upieczona matka. Dres po ciąży to zbawienie.