Małgorzata Rozenek w czerwonym total looku i plecakiem za 5 tysięcy przemierza ulice Warszawy

Małgorzata Rozenek pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami, na których widzimy ją podczas wiosennego spaceru po plaży i po raz kolejny gwiazda zachwyciła wszystkich swoją stylizacją. Naszą uwagę w szczególności zwróciły botki żony Radosława Majdana. To prawdziwy hit tej wiosny, jednak jeśli chcecie mieć je w swojej szafie, to musicie liczyć się z niemałym wydatkiem. Zobaczcie jednak, jak fantastycznie wygląda w nich gwiazda! Zobacz także: Małgorzata Rozenek obwieszona złotem w... piżamie. "Królowa życia" czy "Alexis"? Małgorzata Rozenek w botkach za 5 tysięcy złotych. To prawdziwy hit tej wiosny Małgorzata Rozenek doskonale wie, co jest modne i stylowe. Gwiazda uwielbia bawić się modą, a jej total looki są zawsze dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Kilka tygodni temu żona Radosława Majdana wystartowała nawet ze swoją własną marką ubrań "Mrs Drama". Fanki prowadzącej "Projekt Lady" od razu zakochały się w ubraniach od Małgorzaty Rozenek, a sama gwiazda bardzo często w swoich stylizacjach, stawia na ubrania własnej marki. Tym razem gwiazda postawiła na zieloną bluzę, czarne leginsy i fantastyczne czarne botki, które już od pewnego czasu rządzą wśród Influencerek na całym świecie. Sami spójrzcie, co to za model. Buty, które ostatnio wybrała Małgorzata Rozenek to botki Monolith od Prady. Uwierzcie nam - to prawdziwy hit tej wiosny i na pewno zobaczycie je na nogach u wielu kobiet. Ciężkie buty na traktorowej podeszwie od Prady mają tylko jedną wadę - trzeba za nie zapłacić ok. 5 tysięcy złotych! Botki jednak będziecie mogły wykorzystać do wielu fantastycznych stylizacji, bo na pewno szybko nie wyjdą z mody. I jak Wam się podobają? Skusicie się na takie buty w nadchodzących miesiącach? ...