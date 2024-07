Małgorzata Rozenek znów zachwyca swoich fanów! Pamiętacie zabawne cytaty gwiazdy TVN z programu "Azja Express"? Małgorzata Rozenek w reality-show zaskakiwała swoim naturalnym zachowaniem i tekstami, które na dobre zapisały się w historii polskiego show-biznesu. Powiedzonka "Nie mów do mnie teraz" czy "He is David Beckham and me is Victoria Beckham in Poland" stały się prawdziwymi hitami. Teraz w sieci pojawiło się krótkie nagranie, które ma szanse je przebić. Musicie zobaczyć film, który rozbawił fanów Małgorzaty Rozenek!

Małgorzata Rozenek - teksty przed wywiadem

Małgorzata Rozenek pokazała swoim fanom krótkie nagranie z konferencji prasowej. Gwiazda TVN szykowała się do udzielenia wywiadu, jednak jej uwaga była skupiona na czymś zupełnie innym.

Czy mi się koczek nie przekrzywił? Czy widać, że schudłam?- pytała przed kamerą.

To jednak nie koniec! Małgorzata Rozenek zaczęła swatać swoją koleżankę z nieznajomym mężczyzną! Internauci byli zachwyceni jej zachowaniem. Co pisali w komentarzach?

hahaha Gośka świetna jestes???????? Hahahaha. ???? Nie mogę przestać oglądać. ???? Genialna kobieta ☀️????????!!!- komentowali fani.

Zobaczcie nagranie udostępnione przez Małgorzatę Rozenek!

Małgorzata Rozenek pokazała zabawne nagranie:

Fani byli zachwyceni krótkim filmem z udziałem gwiazdy TVN.

