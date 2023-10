Małgorzata Rozenek spełniła swoje marzenie, otrzymując pracę w "Dzień Dobry TVN". Jednak jej angaż nie wszystkim się spodobał. Gwiazda TVN musiała zmierzyć się z bezlitosnymi komentarzami na swój temat, a ostatecznie nawet plotkami, że nie sprawdziła się w telewizji i ma zostać zastąpiona kimś innym. Plotki jednak szybko zostały zdementowane. Małgorzata Rozenek w rozmowie z Party.pl, opowiedziała, jak radzi sobie z nieprzyjemnymi komentarzami na swój temat. Przy okazji podkreśliła, co tak naprawdę jest dla niej najważniejsze:

Małgorzata Rozenek nie ma łatwo w polskim show biznesie, a fakt, że stara się rozwijać na wielu płaszczyznach, generuje kolejne powody do hejtu wyrażanego przez internautów. Niedawno w sieci pojawiły się plotki, że Agata Młynarska wygryzie Małgorzatę Rozenek z "Dzień Dobry TVN". Panie od razu zdementowały te doniesienia, jednocześnie okazując sobie wzajemne wsparcie. Praca w "Dzień Dobry TVN" jest zupełnie nowym doświadczeniem w CV Małgorzaty Rozenek

Te ostatnie kilka miesięcy to jest totalny rollercoaster. Bardzo dużo się dzieje i to jest tak, że jak osiągasz swoje marzenie i udaje ci się je spełnić to czasem zdarza sie tak, że wcale ono nie jest takie fajne, jak ci się wydawało i myślisz sobie: "mogło być lepiej" albo "myślałam, że będzie fajniej" a tu mam totalnie w drugą stronę: "Wow! Nie doszacowałam" - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Małgorzata Rozenek podkreśliła, że angaż w "Dzień Dobry TVN" przynosi jej ogromną satysfakcję i pomaga jej się rozwijać na nowych płaszczyznach i doskonalić siebie. To brzmi idealnie, jednak czy gwiazda TVN ani przez chwilę nie przejęła się szerzącym się hejtem pod jej zdjęciami ze śniadaniówki?

Na początku... Ja ogólnie jestem osoba, która jest szczelna jeśli chodzi o krytykę, ona mnie nie załamuje. Jestem nauczona wyciągania wniosków z krytycznych słów, albo mam bardzo dużą umiejętność zamykania się na hejt. To jest może dlatego, że jestem otoczona osobami, które mnie kochają. Na początku wszystkim się przejmowałam w tym sensie, że zostawiałam sobie przestrzeń do słuchania, bo jest jeszcze takie przysłowie, z którym się zgadzam, cytat wręcz, że "jeżeli wiesz, jak słuchać to usłyszysz dobre rzeczy nawet od tych, co mówią źle o tobie". Ja cały czas szukam tego, gdzie jest pole do rozwoju, co jeszcze mogę zrobić, w jaki sposób jeszcze mogę działać i już widzę ogromny postęp i cieszę się, że moi przyłożeni również.