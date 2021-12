Małgorzata Rozenek skrytykowana za zdjęcie w stroju kąpielowym: "W święta musi być tyłek"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzą święta wielkanocne poza Polską. Gwiazda stacji TVN wraz z mężem i synami wybrała się do Norwegii. Na Instagramie Małgorzaty Rozenek pojawiły się zdjęcia sprzed wyjazdu pary. Prezenterka pokazała, jak razem z rodziną jedzie na lotnisko, a następnie tuż przed wejściem do samolotu. Oprócz synów, Małgorzata Rozenek zabrała do Norwegii również rodziców. Para pojechała do brata Radka, który na co dzień mieszka w Norwegii. Po zdjęciach widać, że całej rodzinie dopisują świetne humory, co zwiastuje bardzo udane święta. ;) Zobacz też: Internauta skrytykował Małgorzatę Rozenek za to zdjęcie z synami. Teraz gwiazda odpowiada! Co napisała? Wielkanoc Małgorzaty Rozenek Małgorzata Rozenek zdradziła w jednym z wywiadów, że spędzi święta z całą rodziną w Norwegii, gdzie wynajęła domek na fiordach. Wielkanoc ma upłynąć w atmosferze relaksu, rozmów i pysznego jedzenia. Czas z pewnością umilą niesamowite norweskie krajobrazy! Zapowiada się niesamowicie. Czekamy na więcej zdjęć i życzymy udanego wypoczynku. W czasie Wielkanocy w stacji TVN zostaną wyemitowane specjalne odcineki "Milionerów" m.in. Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem. Emisja odbędzie się w sobotę 15.04 i Poniedziałek Wielkanocny 17.04 o godzinie 20:00. Polecamy: Pomysły na Wielkanoc poza domem: wycieczka za granicę, w góry lub nad morze Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z dziećmi tuż przed wylotem do Norwegii. Całej rodzinie życzymy wesołych świąt! :)