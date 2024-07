Małgorzata Rozenek-Majdan i Radek Majdan pojawili się na premierze filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Na pokazie filmu, którego producentem jest Piotr Woźniak-Starak pojawiła się cała plejada gwiazd! Na ściance do zdjęć pozowali aktorzy, którzy zagrali w filmie m.in. Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk czy Borys Szyc, ale też osoby z show-biznesu, które zainteresowały się życiorysem Michaliny Wisłockiej - Agnieszka Woźniak-Starak, Ewa Chodakowska z mężem czy Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. "Sztuka kochania" to film opowiadający historię słynnej pisarki i seksuolog, której książka "Sztuka kochania" wydana w 1976 roku rozeszła się w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy. Była to obowiązkowa lektura dla kobieta, ale nie tylko dla nich. Małgorzata Rozenek przyznała, że była to obowiązkowa lektura również w jej rodzinnym domu. Przy okazji premiery filmu gwiazda TVN zdradziła, czy wraz z Radkiem Majdanem rozmawia z ich synami 10-letnim Stasiem i 6-letnim Tadziem o seksie. Czy w domu Małgosi i Radka są tematy tabu? Posłuchajcie wywiadu z parą!

Reklama

Więcej o filmie "Sztuka kochania" i premierze:

Dziwne przemówienie Woźniaka-Staraka na premierze "Sztuki Kochania"! "Ch**a byśmy zrobili...". Zobacz WIDEO

Już dziś premiera "Sztuki kochania"! Zobaczcie bardzo odważny zwiastun z Boczarską w roli głównej! (18+)

Zobacz także

Ach, co to była za premiera! Zobacz gwiazdy na pokazie "Sztuki kochania" WIDEO

Sześć powodów, dla których warto zobaczyć "Sztukę kochania". Premierowa RECENZJA

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radek Majdan na premierze filmu "Sztuka kochania"

Reklama