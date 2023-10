Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że korzysta z pomocy niani przy małym Henryku. W rozmowie z nami zdradziła, że nie miała najmniejszych wątpliwości, co do osoby, której powierzyła opiekę nad maleństwem. Jak to możliwe, że tak szybko zaufała opiekunce? Wyznanie Małgorzaty Rozenek może Was zadziwić!

Wybór był prosty! - skwitowała Małgorzata Rozenek.

Argumenty, które podała nie podlegają w ogóle dyskusji. Taka niania to skarb! Koniecznie zobaczcie nasze wideo, aby dowiedzieć się kim jest osoba, która opiekuje się Heniem.

Małgorzata Rozenek przy okazji przyznała, że będzie potrzebowała teraz nieco więcej pomocy, ponieważ właśnie zaczyna serię treningów, które pomogą wrócić jej do formy sprzed ciąży.

Małgorzata Rozenek przyznała, że korzysta z pomocy niani już od narodzin Henia. Co więcej, osoba, która się nim opiekuje wychowała również jej starszych synów!