Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od jakiegoś czasu powtarzają, że chcieliby mieć dziecko. Para podjęła już kilka prób metodą in vitro. Niestety, gwiazda niedawno przyznała, że ma za sobą dwa poronienia. Mimo wszystko nie traci nadziei i nie zamierza się poddawać.

W rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek zdradziła, że medyczne możliwości na zajście przez nią w ciążę są już na wyczerpaniu, ale oboje z mężem mają w sobie mnóstwo miłości, którą chcą się podzielić. Czy to oznacza, że podjęli decyzję o adopcji? Przygotowują już synów gwiazdy na to, że w domu może pojawić się kolejne dziecko? Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co zdradziła Małgorzata Rozenek na temat adopcji dziecka!

Czy ich rodzina niebawem się powiększy?