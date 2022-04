Te białe damskie sneakersy na grubej podeszwie ze złotym łańcuchem to jakiś odlot! Wyglądają na model od projektanta, a kosztują ok. 150 złotych w DeeZee. Dokładnie na ten model, który powstał we współpracy z Małgorzatą Rozenek-Majdan i będzie dostępny w sprzedaży w drugiej połowie kwietnia, czekają tysiące fanek. Swoją stylistyką przypominają niektóre modele sneakersów na koturnie z łańcuchem od Guess czy Versace Jeans. Różnica jest oczywiście w cenie.

Białe sneakersy damskie na grubej podeszwie jak Guess

Białe sneakersy na grubej podeszwie (i koniecznie z łańcuchem!) to ulubiony model tej wiosny Małgorzaty Rozenek-Majdan. Gwiazda kocha nieoczywiste looki i do lekkich zestawów (jak ten zielony w paski jej autorskiej marki Mrs.Drama) czy sukienek nie zawsze zakłada szpilki. Z chęcią dobiera do nich białe, nieco ciężkie sneakersy. Tym razem jej wybór padł właśnie na model DeeZee. Wiele podobnych sneakersów z łańcuchami udało nam się znaleźć również w Born2Be.

Białe sneakersy do sukienki? Zobacz, z czym je nosić