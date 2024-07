Ostatnio wszyscy zastanawiają się, jak potoczy się dalsza kariera Małgorzaty Rozenek. Pojawiały się doniesienia o tym, jakoby celebrytka miała przejść do Polsatu. Póki co te plotki nie zostały potwierdzone. Pewna natomiast jest informacja o tym, że Małgorzata Rozenek straciła swój program "Piekielny Hotel". Nową edycję ma poprowadzić Dorota Szelągowska. Zobacz też: Dorota Szelągowska zastąpi Małgorzatę Rozenek w "Piekielnym Hotelu"? Co z gwiazdą TVN?

Co dalej z karierą Rozenek? Jeszcze nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Okazuje się jednak, że zawodowe zawirowania nie mają dobrego wpływu na piękną celebrytkę. Jak donosi anonimowy informator magazynu "Na żywo", gwiazda przeżywa swoją sytuację i daje to odczuć swojemu otoczeniu, głównie narzeczonemu - Radosławowi Majdanowi:



Małgosia jest ostatnio w coraz gorszym nastroju, a frustracje zdarza się jej wyładowywać na narzeczonym. (...) Bywa opryskliwa, nerwowa. Jednak Radek nie ma do niej pretensji. Wie, jak trudno pogodzić się z utratą sławy. Jako członek drużyny narodowej w piłce nożnej, był przed laty wielką gwiazdą, potem stracił swoją pozycję. Doskonale rozumie zdenerwowanie ukochanej - zdradził informator magazynu.

Myślicie, że to wpłynie na ich związek?

