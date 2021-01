Małgorzata Rozenek przez przypadek pokazała niedoskonałości figury. Jak tak naprawdę wygląda po porodzie?

Małgorzata Rozenek, odkąd na świat przyszedł jej trzeci synek Henio, często opowiada o tym, jak wraca do formy po porodzie. Co więcej, Gosia postanowiła udokumentować ten proces w programie na TVN Style ''Rozenek cudnie chudnie''. Program był nagrywany już jakiś czas temu, dlatego też w pewnym sensie możemy już teraz, za pomocą jej Instagrama obserwować efekty ciężkiej pracy i procesu wracania do formy. Ostatnia relacja gwiazdy przez przypadek ujawniła, jak naprawdę wygląda ciało Gosi.

Jak naprawdę Małgorzata Rozenek wygląda po porodzie?

Małgorzata Rozenek niemal codziennie relacjonuje swój pobyt z rodziną na wakacjach w Tulum. Gorący klimat tropików prowokuje ją do noszenia letnich ubrań, które doskonale podkreślają jej naprawdę świetną figurę. Czy jest to ciało, o jakim Gosia marzyła?

Małgorzata walczy o piękną figurę od czerwca. Jeszcze w listopadzie żaliła się fanom na swoim Instagramie, że program, w którym bierze udział, nie przynosi oczekiwanych efektów:

Kolejny dzień na planie „Rozenek Cudnie Chudnie” dla @tvnstyle_official. Problem w tym, że Rozenek jakoś cudnie NIE chudnie 🤷‍♀️😂🤦‍♀️a co u Was? Bo ja mam dziś jakiś beznadziejny dzień - napisała na swoim Instagramie.

Najnowsze InstaStory celebrytki zwróciło uwagę fanów. Rozenek żartuje ze swoją fryzjerką, która przygotowuje ją do ''nowego projektu''. Na nagraniu Rozenek ma na sobie stanik od bikini i szorty. W naturalnej pozycji Gosia nie wygląda już tak, jak na zdjęciach. Widzicie dużą różnicę?

Małgorzata Rozenek pokazała się od ''naturalnej'' strony.

Instagram

Gosia od czerwca pracuje intensywnie nad figurą.