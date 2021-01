Małgorzata Rozenek-Majdan w bikini na wakacjach! Tak wygląda jej brzuch pół roku po porodzie

Małgorzata Rozenek - Majdan razem z mężem i dziećmi, aktualnie przebywa w Meksyku. Właśnie na Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje w bikini. W oczy od razu rzuca się jej fantastyczna sylwetka i płaski brzuch - zobaczcie sami, jak świetnie wygląda.

Małgorzata Rozenek - Majdan zachwyca szczupłą sylwetką

Rodzina Majdanów zdecydowała się pożegnać z chłodem i mrozem, który aktualnie panuje w Polsce i wyjechała do Meksyku. Chociaż na początku pogoda w Tulum im nie dopisywała, to jednak w ostatnich dniach wszyscy korzystają z ciepła i słońca. Małgorzata Rozenek - Majdan pomimo urlopu, nie pozostawiła swoich obserwatorów i na bieżąco relacjonuje swój wyjazd.

Dzięki temu wiemy, że nawet podczas wakacji dba o swoją sylwetkę. Gwiazda zapisała się na jogę i taka forma aktywności bardzo przypadła do gustu żonie Radosława Majdana. Ostatnio na Instagramie Małgorzaty Rozenek - Majdan pojawiła się fotografia, na której gwiazda pozuje z Henryczkiem przy basenie. Prowadząca "Projekt Lady" wskoczyła w strój kąpielowy i dzięki temu możemy zobaczyć, jak teraz wygląda jej sylwetka!

Małgorzata Rozenek - Majdan już kilka tygodni po porodzie wróciła do treningów i jak widać, rezultaty są widoczne gołym okiem! Przez ostatnie miesiące ciężko pracowała nad powrotem do formy sprzed ciąży i opłaciło się. Dieta i ćwiczenia pod okiem trenerki personalnej to przepis na sukces. Sami zobaczcie, jak fantastycznie wygląda gwiazda.

Instagram

Oczywiście serca fanów, skradły również urocze minki Henryczka.

- Prześliczny ❤️do schrupania 😘😘😘 - Boski Henryk 😍 - Po prostu cuuudnyyy😍 - Pogodny maluszek 😍 - piszą fani.

Całej rodzince życzymy udanego wypoczynku!