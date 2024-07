Małgorzata Rozenek w rozmowie z Party.pl zdradziła, dlaczego razem z Radosławem Majdanem zdecydowali się przekazać honorarium za sesję zdjęciową do magazynów Party i Viva! na cele charytatywne. Gwiazda TVN nie ukrywa, że dzień jej ślubu z piłkarzem był dla niej wyjątkowym przeżyciem i chciała, aby ten wymarzony dzień "miał jakiś większy sens". Co przed naszą kamerą powiedziała Małgorzata Rozenek?

Ślub jest takim dniem, że ta miłość jest wszędzie i tak sobie myśleliśmy z Radosławem, że fajnie by było, żebyśmy nie tylko my tą miłość odczuli. Dla nas to był przepiękny magiczny dzień i chcieliśmy, żeby on miał jakiś większy sens poza tym, że my się spotkamy z najbliższymi i żeby coś dobrego z tego wyniknęło. Bardzo pomogło nam w tym wydawnictwo Edipresse, które kwotę z sesji którą przygotowaliśmy dla magazynu Viva!, ale również dla magazynu Party, całość tej kwoty przekazać na cele charytatywne.