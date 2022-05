Małgorzata Rozenek pokazała urocze zdjęcia Henia. Wyrósł i pozuje jak prawdziwy model

Już od poniedziałku w sprzedaży nowy numer "Party", a na okładce Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan razem z synkiem Heniem. Małgorzata już miesiąc po porodzie wróci do pracy i będzie nagrywać program - czy Henio będzie towarzyszył jej na planie? Jak Małgorzata połączy pracę z opieką nad synkiem? Czy Radosław będzie jej pomagał? Wszystkiego dowiecie się z najnowszego "Party". WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW >> Małgorzata Rozenek-Majdan wraca do pracy! Gdzie ją zobaczymy? Co z synkiem Heniem? << Co jeszcze w nowym "Party"? Joanna Krupa zabiera córeczkę do Polski, niezwykła historia Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i wyjątkowy wywiad z Antonim Królikowskim - jak wygląda jego życie po śmierci ojca? Co się zmieniło? Jak radzi sobie z tak wielką stratą? Zobacz także: Pępkowe Henia, czyli Radosław Majdan pokazał jak świętował z przyjaciółmi narodziny syna! Nowe ZDJĘCIA To i wiele innych tematów w najnowszym numerze "Party" - do kupienia już od poniedziałku, 22 czerwca, za jedyne 2,99 zł. Zapraszamy! Małgorzata Rozenek-Majdan wraca do pracy wcześniej niż myśleliśmy! Czy Henio będzie towarzyszył jej na planie? W nowym "Party" znajdziecie też wyjątkową historię Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy doczekali się syna.