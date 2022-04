Małgorzata Rozenek pokazała nowy prezent dla Henia i żartowała z jego zainteresowań! 

Radosław Majdan na swoim Instagramie podzielił się wyjątkowo uroczym zdjęciem. Jego pierworodny synek dumnie siedzi mu na kolanach i pozuje do fotografii. Wszystko wygląda na to, że Radzio ma w planach zachęcić Henia do związania się ze sportem. Zaczął więc oswajać Henryka z piłkami... Pierwszy trening Henia. Fani są pewni: "Kopia tatusia" Henryk przyszedł na świat na początku czerwca minionego roku. Chłopczyk rośnie jak na drożdżach, a szczęśliwi rodzice nie mogą się nim nachwalić. Henio już jako maluch roztacza swój urok, aż strach pomyśleć, co będzie później! Rodzinne popołudnie spędzone na zabawie sprowokowało Radosława Majdana do przemyśleń na temat przyszłości syna. Czy Radzio marzy, by Henio poszedł w jego ślady? Radosław Majdan całe swoje życie zawodowe związał ze sportem. Nic więc dziwnego, że w swoim synku były bramkarz pokłada pewne nadzieje. Henryk rozpoczął już nawet swoje pierwsze treningi w... uroczym basenie pełnym plastikowych piłek. Dumny tata podchodzi do zabawy z wielką radością, na Instagramie zamieścił ich wspólne zdjęcie, które opatrzył komentarzem: Henio #dzidziuśmajdana w treningu. Oswajamy się z piłkami 😂😂😂 - napisał rozbawiony Radosław. Zdjęcie rozczuliło fanów, którzy jak zwykle zachwycają się ogromną słodyczą małego Henryczka, ale także spekulują na temat jego przyszłych umiejętności: - Rączki bramkarskie 😍😂 - Prawda, wzorowe ułożenie kciuków 😜👍⚽️ - odpowiada Radosław. - Radek, Henio nie tylko będzie grał w piłkę ;) on będzie łamał serca i to na potęgę - Przystojniaki - Cały tata, podobny jest bardzo - Jaki Ojciec Taki Syn 💙💙 - komentują fani. Henryk naprawdę roztapia serca wszystkich! Jeżeli będzie chciał w...