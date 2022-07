Małgorzata Rozenek pochwaliła się pierwszymi efektami współpracy z architekt porządku! Warto?

Małgorzata Rozenek ostatnio wybrała się razem z mężem, aby obejrzeć swój nowy dom. Para zdecydowała się zrezygnować z obecnego mieszkania i przeprowadzić się do większego domu. Kiedy trzeci syn gwiazdy przyszedł na świat okazało się, że potrzebne jest większe mieszkanie. Wygląda na to, że para planuje zakup lub budowę prawdziwej rezydencji. Rozglądają się z Radkiem za działką albo za willą z dużym ogrodem, żeby chłopcy mieli przestrzeń do zabawy – zdradza „Party” znajomy pary. Małgorzata Rozenek ceni klasykę i chce, aby jej dom marzeń był właśnie w takim stylu. Zobaczcie, jaką stylizację wybrała prowadząca "Projekt Lady" do oglądania eleganckiej willi. Ten look w niczym nie przypomina jej codziennych zestawów... Małgorzata Rozenek w zaskakującej stylizacji ogląda nowy dom! Małgorzata Rozenek razem Radosławem Majdanem nowy rok zaczynają od wyboru domu dla swojej rodziny. Gwiazda wybrała się razem z mężem, aby oglądać jedną z rezydencji i na tę okazję wybrała dosyć nietypową stylizację, na którą złożył się kolorowy kardigan Acid marki Veclaim za 549 zł, należącej do Jessiki Mercedes i modne ciężkie buty. Małgorzata Rozenek nie zapomniała też o dodatkach i tutaj wybór gwiazdy ponownie padł na markę Veclaim. Czapka kosztuje 119 zł, a szalik 199 zł. Ten zestaw może wydawać się nieco zaskakujący, bo do tej pory gwiazda stawiała na modne puchówki i płaszcze. Podoba Wam się ten look Małgorzaty Rozenek? Zobacz także: Kim chce zostać syn Małgorzaty Rozenek? Ma nietypową pasję. "Prawdziwy talent"! Para wyraźnie jest zachwycona nową okolicą. Dom Małgorzaty i Radosława Majdanów to imponująca rezydencja!