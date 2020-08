Małgorzata Rozenek zapewniła Heniowi absolutnie wszystko! Jej najmłodszy synek ma kilka wózków i mnóstwo zabawek, w tym również edukacyjnych. Teraz na Instagramie gwiazdy pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć kolejny... bujaczek, w których Henio najwyraźniej bardzo lubi przebywać. Jak wiadomo wózeczki syna Małgorzaty Rozenek są warte kilka tysięcy. Cena bujaczka jednak bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym bujaczkiem Henia. Cena? Zaskakująco niska!

Małgorzata Rozenek od prawie dwóch miesięcy jest szczęśliwą mamą Henryczka. Gwiazda pomimo wielu obowiązków, jest bardzo aktywna na Instagramie. Co chwila możemy zobaczyć nowe zdjęcia z jej najmłodszą pociechą w roli głównej. Maluch od pierwszych chwil zyskał tysiące fanów, którzy obserwują profil jego mamy. Henio to po prostu prawdziwy słodziak!

Na zdjęciach publikowanych przez Małgorzatę Rozenek często możemy też zobaczyć, jakie gadżety ma zapewnione Henio. Trzeba przyznać, że jest ich naprawdę sporo! Kilka wózków, nosidełka, zabawki, maty edukacyjne, to tylko część rzeczy, które wybrali dla swojego synka Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Na najnowszym zdjęciu dodanym przez gwiazdę widzimy zaś kolejny bujaczek małego Henia. Wygląda na to, że maluch bardzo lubi w nim przebywać!

Ja Cię kocham a Ty śpisz 😁 wystarczyło trochę pobujać 🤷‍♀️😂 - napisała Małgorzata Rozenek pod zdjęciem.

Postanowiliśmy sprawdzić cenę bujaczka i okazało się, że jest ona naprawdę bardzo przystępna. Fotelik bujaczek marki Fisher - Price kosztuje tylko... 239 złotych! Dodatkowo jest to inwestycja na lata, bowiem w w foteliku może przebywać dziecko od pierwszych chwil życia, aż do czasu, gdy osiągnie 18 kg. Wygląda więc na to, że Henio jeszcze trochę się w nim pobuja!

Podoba się Wam taki model? Jak widać na zdjęciach, Henio najwyraźniej jest z niego bardzo zadowolony!