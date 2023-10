Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pojawili się niedawno na premierze książki swojego menadżera, Wiktora Krajewskiego - "Chciałbym nigdy Cię nie poznać". To opowieść o niezwykłej więzi chłopca i babci, o miłości, odchodzeniu, żalu... Książka Krajewskiego skłoniła gwiazdę TVN i jej męża do niezwykłego wyznanie przed naszymi kamerami! Jak często mówią do siebie "kocham Cię"? Posłuchajcie sami!

