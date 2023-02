Małgorzata Rozenek przerażona inflacją. "Ceny zwariowały". Jak to odbiło się na jej rodzinie?

Małgorzata Rozenek-Majdan "nie zwalnia tempa". Gwiazda niedawno zdradziła fanom, jak chce rozwijać swoją, odzieżową do tej pory, markę "Mrs. Drama". W jej sklepie pojawiły się właśnie produkty do domu - m.in. świeczki, ręczniki czy koce. Oczywiście wszystkich nurtują ceny. Te nie należą do najniższych, jednak prowadząca "Dzień Dobry TVN" pisze o wysokiej jakości poszczególnych dodatków. Zobaczcie sami. Małgorzata Rozenek oferuje produkty do domu Małgorzata Rozenek-Majdan nie przestaje zaskakiwać fanów swoją pracowitością i kreatywnością, zwłaszcza w kwestii prowadzenia biznesów. Ponad rok temu otworzyła swój własny butik, a ubrania marki "Mrs. Drama" szybko podbiły serca fanek. Gwiazda i jej współpracownicy poszli więc za ciosem - w ofercie sklepu pojawiły się m.in. koce, świeczki oraz ręczniki. Małgorzata jest zachwycona produktami, które sprzedaje. A są to: ✨pięknie pachnące świece. Połączenie róży damasceńskiej, białych kwiatów, piżma i szałwii wprowadzi Was w cudowny nastrój ✨dyfuzory zapachów wykonane we włoskiej manufakturze z najwyższej jakości szkła, żeby służyły Wam, jako piękny dodatek dla waszego wnętrza ✨koc Milano, miękki, otulający z najwyższej jakości bawełny ✨ zestawy ręczników z egipskiej bawełny, które będą idealne dla ciała ale i dla wnętrza. Intrygują Was ceny poszczególnych produktów? Znamy je! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Najdroższy w asortymencie "home" jest wspomniany koc - kosztuje 499...