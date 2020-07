Małgorzata Rozenek od przeszło miesiąca jest szczęśliwą mamą Henryczka! Maluszek ma oczywiście zapewnione wszystko co najlepsze, w tym... kilka wózeczków! Na Instagramie gwiazdy właśnie pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć kolejny model, w którym podróżuje jej synek. Ten wózeczek został wybrany przez Radosława Majdana, który podobno stwierdził, że jest to iście sportowy model! Zobaczcie zatem jak "wozi się" mały Henio!

Małgorzata Rozenek pomimo wielu obowiązków, jest bardzo aktywna na Instagramie. Co chwila możemy zobaczyć nowe zdjęcia z Henryczkiem w roli głównej. Maluch od pierwszych chwil zyskał tysiące fanów, którzy obserwują profil jego mamy. Synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana to prawdziwy słodziak i w ogóle nie dziwimy się, że tak szybko zaskarbił sobie serca internautów.

Tym razem na profilu Małgorzaty Rozenek pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć kolejny wózeczek Henia. Jak się okazało, ten "sportowy" model wybrał dla synka jego tata!

Wózek nr 2 😜 ten wybierał mój mąż 😉 ma do niego jeszcze fotelik samochodowy i nosidło. Twierdzi, że to sportowy model, w przeciwieństwie do mojego białego wózka 😁 i coś w tym jest: to bardzo lekki i zwinny wózek. Do prowadzenia dosłownie jedną ręką. Łatwy do składania i intuicyjny w obsłudze. Jego oryginalny wygląd przyciąga uwagę, ale to co najbardziej podoba się Radziowi to chyba jego nazwa - REBELIOUS 😂 - napisała pod zdjęciami Małgorzata Rozenek.