Małgorzata Rozenek zachwyca figurą: "Wyglądasz jak przecinek"! A jeszcze niedawno pokazała cellulit! Jak ona to robi?

Małgorzata Rozenek ani przez chwilę nie łudziła się, że ciążowe nadprogramowe kilogramy będą dla niej łaskawe. Doświadczona poprzednimi ciążami wiedziała, że należy do grona kobiet, które sporo przybierają, będąc w stanie błogosławionym. Wcale nie ukrywała, że przytyła ponad 20 kg, jednak w 100% zaakceptowała tę zmianę. Niedawno podzieliła się z internautkami zdjęciami ukazującymi jej nieidealną sylwetkę po ciąży. Przyznała, że zostało jej jeszcze 12 kg, aby osiągnąć wagę sprzed ciąży. Patrząc na jej najnowsze zdjecia, musimy przyznać, że szczęśliwa mama wraca do formy w trybie ekspresowym. Internautki również nie szczędzą jej komplementów. Sami spójrzcie! Jak ona to robi?

Małgorzata Rozenek wraca do formy sprzed ciąży

Małgorzata Rozenek zachwyca ekspresowym powrotem do formy sprzed ciąży. Ciężko uwierzyć, że ta mama powitała na świecie swoje dziecko nieco ponad miesiąc temu. Gwiazda TVN bardzo szybko wróciła również do aktywności zawodowych. Na szczęście ma ten komfort, że na planie "Projektu Lady" może towarzyszyć jej nie tylko Henio ale również cała rodzina. Jeszcze niedawno Małgorzata Rozenek przyznała, że po ciąży i przybraniu ponad 20 nadprogramowych kilogramów czuje się jak "grubaska", jednak z całą odpowiedzialnością może przyznać, że to akceptuje, i powoli będzie pracowała nad powrotem do wagi sprzed ciąży. Opublikowała wówczas również zdjęcie ukazujące, jak nieidealnie wygląda teraz jej ciało. Patrząc jednak na najnowsze zdjecia trudno dopatrzeć się jakiegokolwiek dodatkowego kilograma. To niesamowite, jak szybko regeneruje się ciało tej znanej mamy. Internauci są pod wrażeniem i nie szczędzą miłych słów:

- Pięknie Pani wygląda ❤️

- Bardzo piękna... brawo Ty👏

- Fajnie Pani wraca do formy 😍 pozdrawiam

- Małgonia jak przecinek👏

- Przepiękna z Pani kobieta! 🚀

- Pani Małgosiu Ale nogi 😮😮🔥👏

- Pani Małgosiu,jest Pani coraz piękniejsza :)))Macierzyństwo Pani bardzo służy :)

Trudno się nie zgodzić, my również nie możemy oderwać wzroku!

