Małgorzata Rozenek pochwaliła się figurą, a w sieci zawrzało! "Wpadłaś w obsesję" komentują internauci

Gwiazda TVN opublikowała w sieci nowe zdjęcia, a internauci zachwycili się jej wyglądem! Małgorzata Rozenek ma już naprawdę bardzo duży ciążowy brzuszek! Pierwsze dziecko prowadzącej "Projekt Lady" i Radosława Majdana już wkrótce przyjdzie na świat- narodziny maleństwa są zaplanowane za ok. dwa miesiące. Małgorzata Rozenek jest już w zaawansowanej ciąży, ale cały czas dba o swoją kondycję fizyczną. Teraz pochwaliła się, że ćwiczyła nawet w Wielkanoc. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia gwiazdy! Internauci zachwyceni Małgorzatą Rozenek Małgorzata Rozenek w związku z pandemią koronawirusa już kilka tygodni temu razem z dziećmi i mężem wyjechała na Mazury, a później nad morze. Gwiazda TVN właśnie tam spędza Wielkanoc. Małgorzata Rozenek w jednym z ostatnich wpisów przyznała, że nie zobaczy się nawet ze swoimi rodzicami. (...) Rodzice będą sami, teściowie też. Nasze rodzeństwo tylko ze swoimi najbliższymi. My tu- pisała gwiazda TVN. Teraz Małgorzata Rozenek pokazała swoje nowe zdjęcia i zdradziła, że nawet w Wielkanoc nie zrezygnowała z treningu. Poćwiczone💪 choć uczciwiej byłoby napisać: poruszane 😂😂😂 a jak u Was? 🐥🐣 jak Wam mijają te święta? Nastroje dobre?😁- napisała na Instagramie. Internauci są zachwyceni wyglądem Małgorzaty Rozenek w zaawansowanej ciąży! - 😍 wow pięknie! 🤰🏼 - Jak Pani to robi, że już tyle dni w domu, zaawansowana ciąża, a nadal wyglada Pani tak pięknie i świeżo? - Pięknie pani wygląda w tej ciąży 😍 - Promieniejesz w ciąży 😍- komentują fani. Zobaczcie sami, jak prezentuje się Małgorzata Rozenek! Zobacz także: Małgorzata Rozenek o ryzyku dla kobiet w ciąży w przypadku zarażenia koronawirusem! Gwiazda wystosowała ważny apel Małgorzata Rozenek pokazała duży...