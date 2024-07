Małgorzata Rozenek zdecydowała się skomentować słowa Grażyny Kulczyk, które wywołały w sieci ogromne kontrowersje. Była żona Jana Kulczyka w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" narzekała na młode pokolenie i mówiła wprost, że ludzie nie chcą pracować dłużej i wychodzą o czasie, nawet jeśli są "w trakcie robienia czegoś fantastycznego". Małgorzata Rozenek skomentowała te słowa i podzieliła się własnymi doświadczeniami związanymi ze swoim synem, który sweterek Gucci nosi tylko dlatego, aby "sprawić przyjemność" swojej mamie... Zaskoczeni?

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że słowa byłej żony Jana Kulczyka mogły zostać źle zrozumiane i Grażyna Kulczyk jedynie podkreśliła największe różnice pokoleniowe. Prowadząca "Dzień dobry TVN" dodaje też, że są rzeczy, których można uczyć się od młodego pokolenia.

Czytałam tę rozmowę i mam poczucie, że trochę demonizowane są słowa, które pani Grażyna Kulczyk wypowiedziała, bo ona nie krytykowała całego pokolenia, tylko zauważyła różnicę między higieną pracy, którą my mieliśmy, a higieną pracy młodych ludzi i wcale nie oceniała tego negatywnie. Ja mam takie poczucie, że bardzo dużo możemy się nauczyć od młodych ludzi. To oni niosą zmianę i to, że my kiedyś po 24 godziny siedzieliśmy, pracowaliśmy i nie było czasu na życie prywatne, to naprawdę nie jest dobrze - powiedziała Małgorzata Rozenek dla plejada.pl