Edyta Górniak zdecydowała się szkolić umiejętności jazdy samochodem na oczach całej Polski w programie "My Way". Pierwsza edycja dopiero się rozpoczyna, ale fani programu już typują kolejne nazwiska gwiazd, które chętnie zobaczyliby w programie. Okazuje się, że często pada nazwisko Małgorzaty Rozenek-Majdan! Co prawda, gwiazda ma już prawo jazdy, ale doszkalanie umiejętności każdemu by się przydało.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co na ten temat twierdzi sama Małgorzata Rozenek! Jak ocenia się jako kierowcę? Chciałaby wziąć udział w "My Way"?

Małgorzatę Rozenek spotkaliśmy podczas sesji zdjęciowej promującej koszule zaprojektowane przez Macieja Zienia, których sprzedaż zasili budowę szkoły dla dzieci z ulicy w Ghanie.