Program "My Way" z Edytą Górniak w roli głównej był zapowiadany już od dawna. Widzowie TVN będą mieli okazję zobaczyć, jak gwiazda próbuje nauczyć się jeździć samochodem i zdobyć prawo jazdy. Nie będzie to łatwe, a w zwiastunie widzimy, że zabawnych i nieoczekiwanych sytuacji z pewnością nie zabraknie. Program zadebiutuje już 30 października o godz. 21:30 i zastąpi tym nowy format, który dobiega końca "Starsza pani musi fiknąć".

Reklama

Tymczasem również w środę, 30 października o godz. 21.00 na antenie TVP 1 będzie można obejrzeć "Wielki test na prawo jazdy". Quiz dotyczący przepisów drogowych poprowadzą Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski. Wydaje się, że wybór tematu nie jest przypadkowy. Wszystko wskazuje na to, że obie stacje coraz odważniej walczą o widza. Co będziecie oglądać?

W programie pojawi się też syn gwiazdy, Allan Krupa.