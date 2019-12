Małgorzata Rozenek planuje przerwę w karierze? Na ciąży i dziecku gwiazda może zarobić krocie! Ile?

Jeszcze przed wakacjami Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zostaną rodzicami! Po ponad dwóch latach starań i kilku nieudanych próbach in vitro, ich marzenie wreszcie się spełni. Jak czytamy w nowym „Fleszu” gwiazda TVN czuje się dobrze, a synowie: Stanisław i Tadeusz oraz mąż dbają, by się nie przemęczała i dbała o siebie. Choć Małgorzata zaczęła dopiero drugi trymestr ciąży, to już jest zasypywana ofertami współpracy od firm produkujących akcesoria dla dzieci i rzeczy niezbędne przyszłym mamom. Co więcej, może dodatkowo świetnie na nich zarobić! Ile dokładnie?

Małgorzata Rozenek-Majdan zrobi sobie przerwę w karierze?

„W końcu mogę to powiedzieć, nasza rodzina w przyszłym roku powiększy się, być może o kolejnego piłkarza. Jestem niezwykle szczęśliwy i tym szczęściem chciałem się z Wami podzielić. Dziękuję Ci, Małgosiu, bo dajesz mi tyle szczęścia, bo będę tatą, bo serca masz dwa, bo Cię kocham”.

Tymi słowami Radosław Majdan potwierdził, że razem z żoną, Małgorzatą Rozenek-Majdan , spodziewają się upragnionego dziecka. Przypomnijmy, że tę radosną nowinę jako pierwszy ogłosił przyjaciel Majdanów Artur Gadowski – lider zespołu Ira. Podczas koncertu w warszawskim klubie Stodoła muzyk ze sceny pogratulował przyszłym rodzicom, a fani Iry dodatkowo nagrodzili ich gromkimi brawami.

„To był niezwykle wzruszający moment, który zapamiętam na zawsze”, dziękował Majdan.

Okazało się, że kiedy media zelektryzowała ta wspaniała wiadomość, Małgorzata… już smacznie spała. Liczba gratulacji, jaka spłynęła do niej następnego dnia, przeszła jej najśmielsze oczekiwania.

„Dziękujemy, że razem z nami dzielicie ten niezwykle ważny dla nas czas. Marzyliśmy o tej chwili wiele razy, ale rzeczywistość jest jeszcze piękniejsza”, napisała Małgorzata na Instagramie.

Jak donosi „Flesz”, Radosław oraz synowie gwiazdy, Stanisław i Tadeusz, zwariowali ze szczęścia i już nie mogą się doczekać, kiedy nowy członek rodziny pojawi się na świecie. Obecnie Małgorzata jest w czwartym miesiącu ciąży, a poród ma zaplanowany na czerwiec. Na razie ciąża przebiega prawidłowo, a przyszła mama, oprócz tego, że trochę szybciej się męczy, czuje się dobrze. Dlatego na razie nie zamierza zwalniać tempa i rezygnować z żadnych zobowiązań zawodowych. Teraz jednak skupia się na przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku święta spędzimy w rozjazdach. W Wigilię zaprosiliśmy do siebie rodziców, będzie też mój brat, który przyjechał z Francji. Pierwszego dnia świąt jedziemy do Szczecina, do rodziny Radosława, a stamtąd w góry, gdzie spędzimy sylwestra i powitamy Nowy Rok – zdradziła w rozmowie z „Fleszem” Rozenek-Majdan.

Ile Małgorzata Rozenek-Majdan może zarobić na ciąży?

Nadchodzący, 2020 rok, z pewnością będzie dla Małgorzaty dobry. Również finansowo! Wiosną gwiazda wchodzi na plan kolejnej edycji show TVN „Projekt Lady”. W tym samym czasie ukaże się jej książka – tym razem m.in. z wątkiem dotyczącym dzieci. A to nie wszystko! Choć Rozenek-Majdan zaczyna dopiero drugi trymestr ciąży, to już jest zasypywana ofertami współpracy od firm parentingowych.

– Jeśli Małgorzata zdecyduje się podjąć współpracę z którąś z wiodących marek, może zainkasować za to kilkaset tysięcy złotych. Z pewnością ciąża pozytywnie wpłynie na jej dochody z Instagrama. Za jeden post sponsorowany na konto Małgosi może trafić 30–50 tys. złotych, czyli nawet dwa razy tyle, co obecnie – szacuje w rozmowie z „Fleszem” specjalista od marketingu internetowego.

Tylko pozazdrościć!

Małgorzata Rozenek w przyszłym roku urodzi trzecie dziecko.