To niewiarygodne, ale internetowi oszuści znów robią wszystko, by wyłudzić od użytkowników popularnych portali społecznościowych ogromne sumy pieniędzy. Do grona ich ofiar dołączyła także Małgorzata Rozenek - Majdan. Sprawdźcie, na czym polega przekręt i jak się przed nim uchronić!

Małgorzata Rozenek - Majdan pała ofiarą oszustwa

Małgorzata Rozenek - Majdan to niezaprzeczalnie jedna z największych gwiazd grupy TVN, która od lat cieszy się uznaniem i szacunkiem swoich fanów. Celebrytka nie ogranicza się jednak jedynie do prowadzenia licznych programów stacji (ostatnio nawet dostała własne show), ale bierze także udział w licznych kampaniach reklamowych, jak również prężnie prowadzi instagramowe konto, które śledzi już ponad 1,4 mln osób. To właśnie tam blondwłosa piękność dzieli się z z obserwatorami kolejnymi projektami zawodowymi, licznymi intratnymi współpracami z reklamodawcami, wspomnieniami z wakacji, uroczymi scenami z życia rodzinnego, makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, czy akcjami charytatywnymi, których zostaje twarzą.

Niestety, o ile zarówno Małgosia, jak i jej mąż - Radosław Majdan - chętnie udzielają się w liczne akcje wspierające chore dzieci czy zwierzęce fundacje, o tyle tym razem ich dobroć dostała perfidnie wykorzystana przez podstępnych oszustów. Okazuje się, że internauci postanowili zmyślnie wykorzystać wizerunek gwiazdy TVN i podszywając się pod nią wyłudzać pieniądze, które rzekomo miały później zostać przeznaczone na cele charytatywne.

Co ciekawe, oszuści wykorzystują nie tylko zdjęcia gwiazdy TVN. Złodzieje posunęli się o krok dalej i tak zmyślnie zmontowali urywki z wypowiedzi celebrytki, że ich fałszywe wideo wygląda jak prawdziwa kampania reklamowa z udziałem Małgosi.

Małgorzta Rozenek - Majdan nie ma jednak zamiaru podarować oszustom tej nikczemności i żerowaniu na własnym wizerunku oraz dobroci swoich fanów i sprawę już kieruje na policję.

W środę mamy spotkanie w komendzie policji, gdzie musimy zgłosić wykorzystywanie mojej tożsamości. W internecie są transmisje, które są przygotowane tak dobrze, tak wiarygodnie i mają na celu wyłudzenie pieniędzy od ludzi. Ja to sama widziałam - przyznała w rozmowie z portalem "Plotek.pl" Małgorzata Rozenek - Majdan. Byłam zaskoczona tym, jak ktoś dobrze zmontował fragmenty moich live'ów. Słowa są tak ponakładane, że wygląda to jak deep fake. Po raz pierwszy byłam zszokowana. Będziemy to zgłaszać. Nie chcę, aby ktokolwiek i kiedykolwiek pomyślał, że mam coś z tym wspólnego - dodała.

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, kiedy wizerunki celebrytów były wykorzystywane w celu wyłudzenia pieniędzy. Wcześniej oszuści starali się okradać internautów używając m.in. wizerunku Roberta Lewandowskiego, Willa Smitha czy Clinta Eastwooda.

Za Małgosię trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że policji uda się ująć przestępców perfidnie wykorzystujących jej wizerunek.

East News

Małgorzata Rozenek - Majdan i jej ukochany mąż, Radosław Majdan chętnie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych.

East News

Dobre serce i wizerunek Małgosi zostały okrutnie wykorzystane przez internautów, w celu wyłudzania pieniędzy od nieświadomych fanów celebrytki.