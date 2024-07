Małgorzata Rozenek pochwaliła się bardzo odważnym zdjęciem! Piękna gwiazda TVN już nie raz pokazywała swoim fanom na Instagramie gorące fotki m.in. w kostiumie kąpielowym, ale tym razem jednak pokazała znacznie więcej! Na profilu żony Radosława Majdana pojawiło się bowiem zdjęcie, na którym widać odsłoniętą, nagą pierś gwiazdy.

Przede mną dwa tygodnie ciężkich wyrzeczeń, ale... #I #am #on #my #way #światełko #w #tunelu #bikinichallenge ????- napisała pod fotką Małgorzata Rozenek.