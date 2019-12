Małgorzata Rozenek odpoczywa w górach, a fani zauważają coś innego: "Nareszcie!"

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem niedawno ogłosili, że spodziewają się dziecka. Jako pierwszy o tym informował magazyn Party. Od tego czasu gwiazda opublikowała już sporo zdjęć na Instagramie, gdzie chwali się rosnącym brzuszkiem. Z całą pewnością będzie to bardzo medialna ciąża, co już teraz krytykują niektórzy Internauci. Okazuje się jednak, że nowe zdjęcie Małgorzaty Rozenek pozytywnie zaskoczyło Internautów, nawet tych, którzy krytykowali gwiazdę. Zobaczcie, o co chodzi!

Małgorzata Rozenek-Majdan odpoczywa w górach

Wiele gwiazd przerwę świąteczną postanowiło wykorzystać na mini urlop. Niektórzy, jak Anna i Robert Lewandowscy spędzają czas w ciepłych krajach, ale większość wybrała wyjazd w góry. Na odpoczynek w zaśnieżonych polskich górach zdecydowała się między innymi rodzina Majdanów. Małgorzata Rozenek pochwaliła się w sieci zdjęciem z wyjazdu i napisała:

Taka piękna zima ❄️ w drodze na ognisko ❄️🔥 - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie.

Jej fani tym razem zwrócili uwagę na prostą i codzienną stylizację gwiazdy, pisząc wprost, że w końcu zdecydowała się na zwykły look bez podkreślania ciążowych krągłości w dopasowanych sukienkach z odważnymi dekoltami. Jeden z Internautów wprost napisał:

Nareszcie skromna ciąża bez prezentowania intymnych okazałości.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie zdecydowała się odpowiedzieć na ten komentarz, ale widać że jej zimowy look wyjątkowo spodobała się fanom. Wystarczy spojrzeć na komplementy pod zdjęciem:

wygląda Pani kwitnąco 😊😊😊😊 pięknie pani wygląda pani Małgosiu. I ta radość. Super.

Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Gwiazda powinna częściej zaskakiwać tak prostymi zestawami?

Instagram

Para chętnie pokazuje zdjęcia z brzuszkiem.

Małgosia w ciąży wygląda pięknie!