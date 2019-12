Anna i Robert Lewandowscy na wakacjach! Spójrzcie na nowe zdjęcie trenerki! Brzuszek jest już bardzo widoczny

Anna i Robert Lewandowscy razem z córką wybrali się na wakacje. W sieci pojawiły się zdjęcia z wyjazdu szczęśliwej rodzinki, na których widać duży brzuszek trenerki! Gdzie wypoczywają Ania i Robert? Wybrali zimowe szaleństwo w górach czy ciepłe klimaty gdzieś na rajskiej plaży?

Patrząc na zdjęcia pary wygląda na to, że zdecydowali się na drugą opcję. Musicie zobaczyć, jak prezentuje się Anna Lewandowska. Trenerka ma już naprawdę spory brzuszek! Co napisała o swoim rodzinnych wakacjach?

Anna Lewandowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z mężem i córką i przyznała, że razem wybrali się na krótkie wakacje. Trenerka nie ukrywa, że rok 2019 był dla nich naprawdę intensywny i pracowity dlatego teraz muszą poświęcić trochę czasu na odpoczynek i regenerację.

Zasłużony urlop (piszę to z czystym sumieniem, bo ten rok był dla nas WYJĄTKOWO pracowity, krok po kroku, cel po celu, więc z pełną satysfakcją uznaję, że kolejny cel do spełnienia to ODPOCZYNEK🙈😍😚- napisała na Instagramie.