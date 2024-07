Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak znają się od wielu lat, ale dopiero program "Azja Express" zbliżył je do siebie. Gwiazdy spędziły w Azji wyjątkowy czas, ale po powrocie do Polski nie zerwały kontaktu. Nie tylko imprezują razem jak na Halloween, ale też ostatnio spędziły wspólnie obóz treningowy u Ewy Chodakowskiej na Mykonos. Miały mnóstwo czasu na rozmowy. O czym najczęściej rozmawiały? Podczas promocji swojej nowej książki "Perfekcyjne Maniery" zdradziła nam to Małgorzata Rozenek! (Zobacz też: Aktywne wakacje dla każdego)

Agnieszka jest bardzo fajną, spontaniczną, ciepłą osobą, robiącą bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc miałyśmy mnóstwo tematów do rozmowy. Głównie rozmawiałyśmy o naszych mężach i o tym, jak za nimi tęsknimy. Czasem jest ważne, żeby pospędzać czas z samymi kobietami. Ja oczywiście bardzo kocham swojego Radzia i nie wyobrażam sobie życia bez niego, ale są pewne emocje i sytuacje, które można przegadać tylko z kobietą - powiedziała Małgorzata Rozenek w rozmowie z Party.pl.

O czym Małgosia może rozmawiać tylko z przyjaciółkami? Posłuchajcie całego wywiadu z gwiazdą!

Małgosia dobrze wspomina też ich wyjazd na Mykonos.