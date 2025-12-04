We wrześniu 2016 roku Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan stanęli na ślubnym kobiercu, wypowiadając sakramentalne "tak". Choć to właśnie ona jest obecną żoną piłkarza, wcześniej przez wiele lat był on związany z Dodą. Czy porównania do popularnej gwiazdy polskiej sceny bywają dla gwiazdy TVN uciążliwe?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tworzą szczęśliwą rodzinę

Małgorzata Rozenek-Majdan od prawie dekady jest żoną Radosława Majdana, który swego czasu odnosił sukcesy w karierze piłkarskiej. Para wiedzie szczęśliwe małżeństwo, wychowując wspólnie dwoje dzieci celebrytki z poprzedniego małżeństwa i wspólnego syna Henryka, który przyszedł na świat 10 czerwca 2020 roku.

Oboje mają za sobą wcześniejsze małżeństwa - Małgorzata Rozenek była niegdyś żoną Jacka Rozenka, natomiast Radosław Majdan przez wiele lat był związany z Dodą. Ostatnio celebrytka otworzyła się na temat porównań do byłej partnerki męża. Opowiedziała, jak reaguje na tego typu komentarze i czy w ogóle ją one irytują, rozwiewając wątpliwości fanów, którzy często zestawiają ją z poprzednią gwiazdą życia piłkarza.

Małgorzata Rozenek o porównaniach do Dody

W środę wieczorem Małgorzata Rozenek pojawiła się na imprezie "Vivy!", podczas której zaprezentowała się w eleganckiej, bordowej sukni. Po części oficjalnej wydarzenia przyszła pora na wywiady. Reporter Pomponika zapytał gwiazdę TVN, co sądzi o porównaniach do Dody. Od razu udzieliła konkretnej odpowiedzi.

Takie mam poczucie, że porównania pojawiają się wtedy, kiedy ludziom kończy się wyobraźnia powiedziała.

Małgorzata Rozenek zaznaczyła, że omija komentarze na swój temat pojawiające się w sieci. Wie jednak, że takie porównania często pojawiają się w przestrzeni internetowej.

Nie, zupełnie poważnie - nie czytam tego na swój temat. Ale wiem, że tak jest, nie jesteś pierwszą osobą, która mi o tym mówi przekazała w rozmowie z Pomponikiem.

Gwiazda zapewniła, że ten temat jej nie drażni. Wyznała również, czy piosenki Dody można znaleźć na jej playliście.

Jej nie słuchałam i nie będę słuchać dlatego, że mam w kolejce tak wielu innych wykonawców, że po prostu to nie jest jakiś mój pierwszy wybór, w ogóle. Na razie słucham podcastów zdradziła.

