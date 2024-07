Małgorzata Rozenek jest bardzo szczęśliwa w związku z Radosławem Majdanem. I nie wstydzi się mówić o tym wszem i wobec! W rozmowie z naszą reporterką gwiazda TVN przyznała, że piłkarz potrafi... rozpieszczać! I robi to bardzo często ;)

Przed Małgorzatą pracowity czas - promocja nowej książki, nagrywanie kolejnego programu telewizyjnego. Rozenek zawsze może jednak liczyć na wsparcie swoich bliskich, zwłaszcza Radka, który jest dla niej wielkim oparciem:

Ja się od jakiegoś czasu naprawdę cieszę się życiem i o tym też jest w tej książce. Mam wspaniałych rodziców, wspaniałych teściów, mam wspaniałych przyjaciół. To co najważniejsze, Radosław jest facetem który potrafi rozpieścić, co zresztą robi. Ja korzystam z tego szczęścia! - mówi Rozenek w rozmowie z Party.pl