Małgorzata Rozenek pochwaliła się total lookiem z wiskozy. Fani grzmią: "Chyba ze złota za 700 zł"

Małgorzata Rozenek po raz kolejny zachwyca i zaskakuje swoją stylizacją. Co prawda fani gwiazdy TVN wielokrotnie widzieli ją w dresach, ale tym razem celebrytka wygląda niemal jak Sporty Spice. W czarnym dresie można wyglądać jak milion dolarów? Małgorzata Rozenek-Majdan właśnie udowodniła, że to możliwe! Małgorzata Rozenek zachwyca w czarnym dresie Adidasa Małgorzata Rozenek wygląda rewelacyjnie nie tylko na czerwonym dywanie, ale to głównie codzienne stylizacje gwiazdy wzbudzają najwięcej emocji i są inspiracją dla tysięcy kobiet. Tym razem Małgorzata Rozenek zaprezentowała na Instagramie zdjęcia z sesji, na których pozuje w... dresie. Trzeba przyznać, że w czarnym sportowym zestawie i klasycznych superstarach żona Radosława Majdana prezentuje się doskonale. W opisie do zdjęcia celebrytka sama porównała się do Sporty Spice! Dzisiaj jestem Sporty Spice 😜😎 Zobacz także: Małgorzata Rozenek przyłapana przed kliniką medycyny estetycznej. Jej płaszcz w kratę to HIT jesieni! Fanki Małgorzaty Rozenek są nieco zaskoczone sportową stylizacją gwiazdy, ale nie ukrywają, że w dresie marki Adidas gwiazda TVN wygląda bosko! Zresztą, wystarczy przeczytać te komentarze... - Super ten dresik - Superstary z takimi noskami? Czad! 🔥🔥 - Wyglądasz bosko ❤️😍 Świetna stylówka 😍 - Super zawsze Pani wygląda 🥰 - Jak dziewczynka 😊 - piszą fani. Sportowe zestawy na stałe weszły do mody codziennej. Białe sneakersy już od kilku sezonów nosimy absolutnie do wszystkiego, a sneakersy Małgorzaty Rozenek to kultowy już model Adidas Superstar. Gwiazda wybrała model z metalowymi noskami Metal Toe, który kosztuje 300 zł. Z kolei spodnie to wydatek rzędu 249 zł i tyle samo kosztuje bluza. ...