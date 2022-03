Małgorzata Rozenek narzeka na ceny benzyny. Nie zgadniecie, co zrobiła, żeby zaoszczędzić

Małgorzata Rozenek to prawdziwa ulubienica paparazzi! Fotoreporterzy często śledzą gwiazdę, która co chwila załatwia jakieś kolejne sprawy na mieście. Tym razem na nowych zdjęciach paparazzi możemy zobaczyć, że żona Radosława Majdana jest naprawdę zabiegana - co dokładnie robiła i jak wyglądała? Zobaczcie sami! Zobacz także: Tak wyglądają poranki u Małgorzaty Rozenek! Nowe zdjęcia paparazzi Małgorzata Rozenek przyłapana przez paparazzi! Dokąd wybrała się gwiazda? Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa, dlatego my co chwila możemy usłyszeć o jej kolejnych zawodowych sukcesach. Catering dietetyczny, własna marka odzieżowa , programy telewizyjne, w których jest główną gwiazdą, to tylko niewielka część jej zawodowych osiągnięć. Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz usłyszymy o kolejnym sukcesie żony Radosława Majdana. Kto wie - może będzie to nawet już niedługo? Ostatnio paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek podczas załatwiania kolejnych spraw na mieście. Gwiazda była zamyślona i bardzo zabiegana! Spójrzcie sami! Zobacz także: Czy Małgorzata Rozenek-Majdan pójdzie do kina na film Dody "Dziewczyny z Dubaju"? Pomimo wielu obowiązków, Małgorzata Rozenek nigdy nie zapomina o tym, aby wyglądać stylowo i z klasą. Tym razem gwiazda postawiła głównie na czerń - ciepły sweter, obcisłe spodnie i kozaki na traktorowej podeszwie, a look żony Radosława Majdana uzupełniła piękna marynarka w kratę oraz mała torebka przewieszona przez ramię. Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek tego dnia postanowiła nie tylko pozałatwiać parę spraw, ale także się zrelaksować. Gwiazda postanowiła udać się do miejsca, które uwielbia. Gdy tylko wysiadła z samochodu, ruszyła do niego pędem! Gdzie zatem wybrała się żona Radosława...