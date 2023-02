Małgorzata Rozenek musiała zmienić plany na walentynki i wspomina o nowym domu! „Finiszujemy budowę”

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w natłoku codziennych zajęć zawsze znajdują czas dla siebie i czasem pozwalają sobie na wyjścia tylko we dwoje. Już niebawem walentynki, a to oznacza, że para będzie miała okazję do świętowania swojego uczucia, podobnie jak inni zakochani. Okazuje się, że Małgorzata Rozenek miała plany na ten dzień, ale musiała je zmienić. Co się stało?

Małgorzata Rozenek musiała zmienić plany na walentynki i wspomina o nowym domu!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są jedną z par w show-biznesie, które uchodzą za jedną z najbardziej udanych. Para w ubiegłym roku Dzień Zakochanych świętowała wspólnie spędzonym czasem, a Małgorzata Rozenek otrzymała imponujący bukiet kwiatów i wygląda na to, że tegoroczne walentynki spędzą podobnie. Prowadząca "Dzień dobry TVN" nie ukrywa, że plany były inne, ale w związku z budową nowego domu uległy zmianie i po prostu chcą być razem tego dnia:

Do dzisiaj mieliśmy plany. Teraz nie mamy, ale mamy taki jeden plan, który jest obowiązujący na wszystkie walentynki. Chcemy spędzić ten dzień razem. Mamy mało czasu i ostatnio odczuwamy to bardzo mocno – wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Jastrząbpost.pl.

Małgorzata Rozenek w wywiadzie przyznała, że finiszują już budowę domu i wygląda na to, że powoli wybierają już wyposażenie wnętrz do kolejnych pomieszczeń. Gwiazda nie ukrywa, że w tym roku najbardziej ucieszyłby ją kinkiet nad łóżko lub kran do nowego domu. Para nie zdecydowała się jednak całkowicie zrezygnować z celebrowania walentynek i stawiają na tradycję i romantyczną kolację.

My z moim mężem finiszujemy budowę domu, więc sądzę, że zarówno on, jak i ja ucieszylibyśmy się z jakiegoś kinkietu nad łóżko, albo kranu do łazienki. Takie romantyczne pomysły. Ale na pewno pójdziemy gdzieś na kolację, bo zawsze sobie takie okazje umilamy w ten sposób i to jest już taką naszą tradycją, więc będziemy patrzeć sobie głęboko w oczy, odliczając dni do przeprowadzki - powiedziała szczerze Małgorzata Rozenek.

Sądzicie, że para opublikuje wspólne zdjęcie z okazji walentynek, a Małgorzata Rozenek pochwali się kolejnym spektakularnym bukietem?