Małgorzata Rozenek musiała odwołać wszystkie świąteczne plany! "U nas szpital"

Rodzina Małgorzaty Rozenek-Majdan ma dziś prawdziwe powody do świętowania, bo synek gwiazdy i Radosława Majdana właśnie kończy swój pierwszy roczek! Chłopczyk, który przyszedł na świat 10 czerwca 2020 roku w mgnieniu oka podbił serca internautów, którzy okrzyknęli go najsłodszym dzieckiem, jakie widzieli. Co więcej, mały Henryk swoje pierwsze urodziny obchodzi w wyjątkowym miejscu, bo w Meksyku! Jaką niespodziankę dumni rodzice przygotowali dla swojego synka podczas egzotycznych wakacji? Jak się okazuje, z samego rana odwiedził ich niezwykły gość, a Małgorzata Rozenek zasypała swoich fanów zdjęciami synka i nagraniami, na których śpiewa mu "Sto lat"! To zdecydowanie najbardziej uroczy widok, jaki dziś zobaczycie. Henio Majdan świętuje 1. urodziny Henio to pierwsze dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana . Kiedy chłopczyk przyszedł na świat, fani gwiazdorskiego małżeństwa nie kryli swojego szczęścia, a na ten wyjątkowy dzień czekał dosłownie cały polski show-biznes. Henio, który jest oczkiem w głowie swoich rodziców, rozkochał w sobie również ich obserwatorów, z którymi Małgorzata Rozenek bardzo chętnie dzieli się zdjęciami oraz nagraniami swojego najmłodszego synka. Trudno jednak uwierzyć, jak dzieci szybko rosną - Henio Majdan właśnie obchodzi swoje 1. urodziny! Co więcej urodziny chłopca przypadły na rodzinne wakacje w Meksyku, tak samo jak urodziny samej Małgorzaty Rozenek i jej dwóch starszych synów . Z okazji wielkiego święta Henia, dumna mama zamieściła na swoim profilu na Instagramie masę zdjęć chłopczyka i złożyła mu publicznie życzenia. ❤️ Henio❤️ #dzidziuśmajdana ❤️ świętuje dziś swoje pierwsze urodziny 🎂 Syneczku - zawsze ciesz się tak całym sobą❤️🥰 będziemy zawsze przy Tobie ❤️ Dziś...