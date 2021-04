Małgorzata Rozenek- Majdan zdradziła sekret swojej diety. Nie rezygnuje ze słodyczy! 

Małgorzata Rozenek-Majdan jest gwiazdą show "Rozenek cudnie chudnie", w którym pokazywała, jak szybko zrzuca zbędne kilogramy po ciąży. Pracowała nad tym z fachowcami, którzy zalecali jej najpierw bardzo spokojne treningi, mające wzmocnić wewnętrzne mięśnie, trzymające jej sylwetkę. Teraz Małgorzata Rozenek ćwiczy intensywnie kilka razy w tygodniu w swoim domu, ale pod okiem trenera on- line. Dodatkowo gwiazda ćwiczy jogę albo jeździ na rolkach i rowerze. Co z dietą?

Ostatnio Małgorzata, która ma swoją firmę z dietą pudełkową i chce zawalczyć o formę życia, zdradziła, że nie chce się głodzić! Raz na jakiś czas pozwala sobie na coś pysznego, słodkiego i przyjemnego. Gwiazda twierdzi, że wtedy efekty diety są lepsze, bo człowiek nie jest taki spragniony łakoci. To wg niej zapobiega efektowi jo-jo. Gwiazda ma też wiele innych obserwacji dotyczących swojej diety. Chętnie dzieli się nimi z fanami:

"Każdy dzień rozpoczynam od szklanki wody z cytryną. Następnie do śniadania zawsze pije kawę z mlekiem roślinnym. Gdy nie mam czasu zjeść śniadania w domu, to korzystam z gotowych owsianek. Wystarczy zalać je wrzątkiem. Wybieram te z prostym składem i bez dodatkowej zawartości cukru. Jest to szybka i łatwa alternatywa do ciepłego śniadania. W czasie dnia wypijam ok. 2 litrów wody. Podczas chłodniejszych miesięcy wspomagam się korzenną herbatą oraz ciepłą wodą z imbirem i cytryną. Po godzinie 18:00 nie spożywam owoców, a ostatni posiłek jem ok.19:00. Nie wiem, czy te nawyki mają jakieś naukowe przełożenie, ale ja stosując się do tych zasad po prostu lepiej się czuję - opowiadała w jednym z wywiadów.