Małgorzata Rozenek-Majdan zostanie aktorką? Gwiazda z powodzeniem prowadzi programy w TVN, występuje w reklamach i pisze książki – ostatnio wydała „In vitro. Rozmowy intymne”, w której m.in. opowiada o swojej walce o trzecie dziecko. Ale Małgorzata wciąż ma ochotę próbować nowych rzeczy. I już wkrótce będzie miała okazję, bo - jak donosi „Flesz” - współpracą z gwiazdą jest zainteresowany Patryk Vega! Reżyser od lat śledzi jej karierę. Uważa, że Małgosia ma talent aktorski i kapitalną osobowość. Dlatego zamierza dać jej rolę w jednej ze swoich kolejnych produkcji.

Jaką postać dla niej wymyślił?

Patryk Vega słynie z kontrowersyjnych filmów i tego, że na każdego aktora i aktorkę ma swój własny pomysł. Co wymyślił dla Rozenek-Majdan?

Małgosia Rozenek ma cudowną energię, w związku z tym z pewnością będzie to postać ekspresyjna. Myślę jednak, że ona ma szersze spektrum możliwości niż to, co znamy dotychczas z mediów. Dlatego chciałbym jej dać rolę, która pozwoli wykreować kobietę inną niż Małgosia jest prywatnie, bo tylko dzięki temu będziemy mogli pokazać, że ma talent aktorski – powiedział w rozmowie z „Fleszem” Vega.