Małgorzata Rozenek-Majdan w modnych klapkach. To ulubiony model influencerek na całym świecie i hit lata 2020

Małgorzata Rozenek-Majdan jakiś czas temu pojawiła się w pięknej stylizacji - mowa o biało-niebieskiej sukience w kwiaty z falbankami, która skradła serce fanów Rozenek. Nic w tym dziwnego! Sukienka projektu marki Le Desir za 700 złotych wygląda na Małgorzacie naprawdę pięknie. My dzisiaj postanowiliśmy skupić się na klapkach Małgorzaty Rozenek-Majdan. To hitowy model luksusowej marki Hermes. Najbardziej popularne są klapki Hermesa w karmelowym i białym kolorze, Rozenek postawiła jednak na te w kolorze niebieskim.

Klapki Małgorzaty Rozenek-Majdan to zdecydowanie jedne z najmodniejszych klapków na świecie. To skórzany model o nazwie Oran, który kształtem przypomina literę H. Klapki kosztują 2150 złotych. Ich cena jest niestety wysoka, ale influencerki wcale się tym nie przejmują. Klapki Hermesa są niezwykle uniwersalne - to właśnie o ich popularności decyduje ich ponadczasowość i uniwersalizm. Możesz je nosić do jeansowych szortów albo do kwiecistej sukienki. Możesz je stylizować na setki sposobów!

Jak wam się podobają klapki Oran od Hermesa? Kształt tych butów jest we wszystkich modelach identyczny, mogą się one różnić tylko kolorem podeszwy. Na popularności zyskują również klapki od Hermesa na niskim stabilnym słupku.

Na który model się zdecydujesz?