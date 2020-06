Trendy lato 2020. Te klapki za mniej niż 100 złotych wyglądają jak kultowy model Hermès za ponad 2 tysiące! To ulubione buty Instagramerek

Te skórzane delikatne klapki na płaskiej podeszwie to prawdziwy hit nadchodzącego lata! Aktualnie podbijają Instagram, to kultowy model z francuskiego domu mody Hermès za który trzeba zapłacić pokaźną sumę. Jeśli i ty marzysz o podobnych, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Znaleźliśmy niemal identyczne za mniej niż 100 zł. Zobaczcie, gdzie je kupić.

Najmodniejsze klapki na lato 2020

Latem klapki to jeden z naszych ulubionych modeli butów, te od Hermèsa to prawdziwy bestseller, są bardzo proste w formie i eleganckie zatem idealnie sprawdzą się we wszystkich letnich stylizacjach. Można je nosić z szortami i marynarką, dżinsami i t-shirtem a nawet z romantyczną zwiewną sukienką. Zobaczcie jak wyglądają!

Mat. prasowe

To skórzany model o nazwie Oran, który kształtem przypomina literę H. Klapki są dostępne w wielu kolorach, jednak te w karmelowym brązie szczególnie przypadły do gustu wszystkim Instagramerkom na całym świecie, choć ich kupno to spory wydatek - kosztują dokładnie 2,150 złotych. Jednak okazuje się, że bardzo podobne modele można kupić w sklepie internetowym eobuwie.pl. Zobaczcie sami!

Mat. prasowe

To brązowe klapeczki marki Lasocki kupicie za jedyne 99,99 zł na eobuwie.pl. Są dostępne w rozmiarze 36, 37 i 39. A jeśli macie większy budżet, są też dostępne jeszcze inne modele.

Mat. prasowe

Również znajdziesz je na eobuwie.pl, są w dwóch kolorach oprócz brązu w klasycznej czerni i kosztują 239 zł. Klapki Wojas/eobuwie.pl

Skusicie się na te stylowe klapki?