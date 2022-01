Małgorzata Rozenek wraz z mężem i trzema synami wybrała się na premierę książki "Chciałbym nigdy cię nie poznać" Wiktora Krajewskiego. To jej pierwsze publiczne wyjście po narodzinach synka, nie licząc udziału w zdjęciach do najnowszego sezonu "Projekt Lady". Jednocześnie jest to pierwsze medialne wyjście Henia. Malec zadebiutował w wózku za 5,5 tysiąca złotych! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się kolejnym wózeczkiem Henia! Model wybrał sam Radosław Majdan! Kosztuje majątek! Małgorzata Rozenek z Heniem i całą rodziną na pierwszym publicznym wyjściu po narodzinach Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan oraz Stanisław, Tadeusz i Henryk pojawili się na pierwszym medialnym wyjściu w tym składzie. Wybrali się na uroczystą premierę książki. Henryk Majdan zadebiutował w wózku za 5,5 tysiąca złotych. Ta biała limuzyna to projekt marki Emmaljunga model Mondial de Luxe z pasującą do niego białą torbą - ten model wózka kosztuje ok. 5,5 tys. złotych. Jak wiadomo, to nie jedyny wózek Henryka. Dziś Małgorzata zdradziła, że drugim jej ulubionym wózkiem dla malucha jest Cybex, za który trzeba zapłacić ok. 5200 zł i przyznała, że to nie wszystko. Malec posiada jeszcze dwa inne wózki, których do tej pory nie pokazała. Z kolei Małgorzata Rozenek na uroczystą premierę książki wybrała połączenie eleganckiej koszuli ze spódnicą z wysokim stanem. Zarówno ona jak i najmłodszy synek postawili na białe stylizacje, natomiast Radosław, Tadeusz i Stanisław mają na sobie eleganckie garnitury. Myślicie, że Małgorzata Rozenek będzie częściej gościć na salonach w towarzystwie rodziny? Zobacz także: Małgorzata Rozenek "wyrwała się" na zabieg upiększający! Fani zachwycają się efektami! "Zadbana...