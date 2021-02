Małgorzata Rozenek-Majdan skrytykowana za ceny ubrań jej marki. Jest mocna odpowiedź!

Małgorzata Rozenek-Majdan w minioną środę pochwaliła się kolejnym dużym projektem, który właśnie zrealizowała. Gwiazda stworzyła swoją własną markę ubrań "Mrs. Drama". Wielu fanów pogratulowało żonie Radosława Majdana realizacji kolejnego marzenia, ale znaleźli się również tacy, którzy skrytykowali ceny ubrań jej marki. Gwiazda mocno odpowiedziała!

Od teraz możecie kupić najmodniejsze ciuchy sygnowane nazwiskiem Małgorzaty Rozenek - Majdan. Gwiazda o swoim nowym projekcie - marce ubrań "Mrs. Drama" - poinformowała podczas live na Instagramie. Jest to kolejne spełnione marzenie w życiu żony Radosława Majdana.

Przypomnijmy, że gwiazda ma już doświadczenie w projektowaniu ubrań - stworzyła między innymi kurtki przy współpracy z marką Tiffi, czy luksusowe czapki z daszkiem przy współpracy z Moliera 2, na których widnieje wizerunek ukochanego psa rodziny Majdanów - Georga. Teraz jednak przyszedł czas na coś swojego.

Do mojego pomysłu stworzenia marki Mrs. Drama dojrzewałam długo. I nie tyle miałam wątpliwości, jak powinny wyglądać projekty, a o to, żeby spełnić Twoje oczekiwania co do jakości. Jestem dumna z Mrs. Drama. I mam nadzieję, że Ty również polubisz projekty mojej marki - czytamy na stronie internetowej marki.