Małgorzata Rozenek pokazała sielskie wieczory z rodziną. Henio skradnie wasze serca! 

Niedługo miną cztery miesiące od narodzin Henia Majdana. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie mogą nacieszyć się tym małym szkrabem. Szczęśliwa mama pokazała właśnie jak wyglądają teraz poranki w ich domu. Od razu widać, kto jest szefem! Internauci nie kryją wzruszenia. Koniecznie musicie zobaczyć to urocze nagranie. Zobacz także: Małgorzata Rozenek zdecydowała się na tatuaże!? Pokazała zaskakujące zdjęcie Małgorzata Rozenek pokazała urocze nagranie z synem Heniem Małgorzata Rozenek stara się spędzać każdą wolną chwilę ze swoim najmłodszym synkiem. Wraz z Radosławem Majdanem są aktywni zawodowo i wcale nie ukrywają, że korzystają z pomocy zaprzyjaźnionej niani. Jednak nie oznacza to, że nie mają czasu i nie spędzają go z synkiem. Rodzice dzielą się radosnymi chwilami w rodzinnym gronie w sieci. Dziś na profilu Małgorzaty Rozenek pojawiło się nagranie z gaworzącym Heniem. Takie poranki z pewnością potrafią naładować rodziców pozytywną energią do działania! Dzień dobry wszystkim ☀️to będzie cudowny dzień 😁🥰 - napisała Małgorzata Rozenek Internauci rozczulili się po obejrzeniu wideo: - Nie ma piękniejszych poranków 😍 - Tatuś najważniejszy... cudny Henio... - To jest ciekawe co Henio mówi 🤔😂 - No i jak takiemu gaworzącemu kawalerowi nie dać lika? 😍 Trudno się nie zgodzić! Zobacz także: Małgorzata Rozenek na zakupach z Heniem. Gwiazda "Projekt Lady" postawiła na total look w białym kolorze! Tak wyglądają poranki u Majdanów. Małgorzata Rozenek pokazała urocze rodzinne nagranie, z małym Heniem w roli głównej! Wyświetl ten post na Instagramie. ...