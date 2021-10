Małgorzata Rozenek z synem, a Klaudia Halejcio z córką. Te urocze nagrania podbiły sieć!

Małgorzata Rozenek w tym roku po raz trzeci została mamą i jej synek Henryk stał się gwiazdą Instagrama. Prowadząca "Projekt Lady" pochwaliła się właśnie podsumowaniem roku 2020, który jak wiadomo nie należał do łatwych i okazuje się, że to właśnie Henio zdominował profil gwiazdy w mediach społecznościowych. To nie wszystko! Małgorzata Rozenek pochwaliła się też drugim imieniem swojego najmłodszego synka. Jest piękne i klasyczne! Zobacz także: Małgorzata Rozenek krytykowana za stylizację ze spaceru z dziećmi. W komentarzach prawdziwa burza! Małgorzata Rozenek podsumowała pierwszy rok z synkiem! Małgorzata Rozenek należy do najaktywniejszych gwiazd, jeśli chodzi o media społecznościowe. Odkąd urodził się Henryk na profilu gwiazdy, oprócz zdjęć kolejnych stylizacji, pojawia się też mnóstwo fotografii chłopca. Teraz sama Małgorzata Rozenek przyznała, że to właśnie Henryk zdominował jej ostatni rok! Nic w tym dziwnego, jak wiadomo chłopiec był bardzo wyczekiwanym dzieckiem i droga do kolejnego macierzyństwa nie była łatwa , o czym wielokrotnie mówiła sama gwiazda. #bestnine2020 Henryk Jan #dzidziuśmajdana zgarnął wszystko 😁 Miłego dnia 😘 - napisała Małgorzata Rozenek pod kolażem zdjęć podsumowujących 2020 rok. Fani Małgorzaty Rozenek są zgodni, że ten rok należał to Henia. Na Instagramie gwiazdy widać, że "dzidziuśmajdana" zdominował profil swojej mamy, a gwiazda mimo wielu krytycznych komentarzy nadal zasypuje obserwatorów kolejnymi zdjęciami synka. - Moi piękni 😍😍😍😍😍 #dzidziuśmajdana słodziak roku ❤️ - Piękne wspomnienia 😍❤️ - Śliczny Henio ♥️ - Zdecydowanie jego rok 🤩🤩 To podsumowanie roku 2020 według Małgorzaty Rozenek! Patrząc na te...