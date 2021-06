Małgorzata Rozenek-Majdan na Paradzie Równości: "Zawsze wspieram środowiska LGBT"

9 czerwca w Warszawie odbyła się parada równości organizowana przez Fundację Wolontariat Równości. Na wydarzeniu co roku pojawiają się znane osoby, które wspierają środowiska LGBT i ich prawa. Jak było w tym roku? Na paradzie równości było mnóstwo osób, ale gwiazd bardzo mało. Pojawiła się Maja Ostaszewska. - Każdy człowiek ma prawo do miłości, bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia - napisała aktorka pod zdjęciem. Co na to internauci? - Szkoda, że nie broni Pani tak nienarodzonych dzieci. - Ostaszewska, Ty to bierzesz udział w każdym proteście Heheh - Proszę pani jest pani lesbijka? - Serio nikt wami: homo, trans czy inny queer sie nie przejmuje. Żyjcie i dajcie żyć innym tylko wara od indoktrynacji małych dzieci. Takie komentarze można przeczytać pod zdjęciem z parady aktorki. Aktorka odpowiedziała hejterom. - To nie protest. To święto różnorodności, miłości. To wspólna radość I zabawa, pozytywna energia! I nie dała się wciągnąć w hejterską dyskusję. Jednak na paradzie nie pojawiło się zbyt wiele znanych osób. A tylko kilka wsparło paradę równości w swoich mediach społecznościowych. Jednymi z nich były Aleksandra Kwaśniewska i Doda. Kwaśniewska napisała pod zdjęciem tęczy: Doda jest w trasie koncertowej. Ale pamiętała o swoich fanach i ich prawach. Zobacz także: Finał "Diagnozy" pełen tajemnic! Co wydarzy się w 3. sezonie? Kim jest Bogna i dlaczego chciała zaszkodzić Annie? Magdalena Cielecka zachęcała do wzięcia udziału w paradzie. A także Orina Krajewska.