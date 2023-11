Na dowód uczestnictwa w Paradzie Równości Julia Wieniawa opublikowała zdjęcie na Instagramie i napisała

Gwiazda dodała jeszcze, że warto, abyśmy byli dla siebie milsi. Jest to szczególnie ważne również w kontekście hejtu, z jakim na co dzień spotykają się coraz młodsi ludzie, a nawet dzieci:

Jeśli będziemy dla siebie milsi, bardziej tolerancyjni i wyrozumiali to świat naprawdę zmieni się na lepsze.

Kochaj kogo chcesz! Co z tego, że Twój kolega jest w związku z chłopakiem? Koleżanka kocha koleżankę! Jeśli są szczęśliwi, to nie masz prawa im zabronić miłości.

Płeć, wiek, kolor skóry nie ma znaczenia.

LOVE IS LOVE - napisała Julia Wieniawa na Instagramie!