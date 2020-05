Małgorzata Rozenek-Majdan już urodziła?! Wiemy!

Małgorzata Rozenek-Majdan już niebawem urodzi swoje trzecie dziecko - będzie to pierwsze dziecko Radka Majdana, z którym jest w związku małżeńskim. W sobotę Majdan zasugerował fanom, że Małgorzata trafiła na porodówkę, ponieważ napisał że już przygotowuje się na świętowanie. Pokazał zdjęcie ze swoimi przyjaciółmi, które opatrzył takimi słowami:

Panowie, powoli szykujcie formę 😜💪#friends (to dotyczy również, nieobecnych na zdjęciu) 😂😂😂 - napisał Radosław Majdan na Instagramie pod zdjęciem z przyjaciółmi.

Czy w ten sposób chciał poinformować, że poród już się zaczął? Okazuje się, że... nie! Na razie był to fałszywy alarm. Do jego słów ustosunkowała się w sobotę sama Małgorzata Rozenek-Majdan, która powiedziała, że jej mąż po prostu bardzo przejął się nową rolą ojca. Rozenek-Majdan wzięła udział w wywiadzie prowadzonym na Instagramie wydawnictwa Prószyński i S-ka, to tam odniosła się do słów Radosława Majdana:

Powiem szczerze, że mieliśmy nawet taki lekki alarm. Okazało się, że fałszywy, więc tak żyjemy w takim zawieszeniu i wszyscy to przeżywamy, szczególnie Radzio, który jest przejęty swoją nową rolą - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Trzecie dziecko Rozenek-Majdan już niebawem pojawi się na świecie! Rodzina jest gotowa na przyjęcie nowego członka, jak widać, pokój dla maleństwa jest już gotowy.

Rodzina Majdanów już lada chwila się powiększy. My też nie możemy się doczekać!

To już ich ostatnie chwile w czworo!