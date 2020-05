Małgorzata Rozenek pochwaliła się nową kołyską, a internautka obawia się o sposób bujania maluszka. Gwiazda odpowiedziała!

Małgorzata Rozenek odlicza dni do porodu. Ostatnio na swoim Instagramie gwiazda pochwaliła się nową kołyską dla swojego synka, który lada moment przyjdzie na świat! Jedna z internautek wytknęła przyszłej mamie sposób, w jaki buja się kołyska. Małgorzata Rozenek postanowiła na ten komentarz odpowiedzieć. Zobaczcie!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała teściową na zdjęciu sprzed lat, a fanom natychmiast się z kimś skojarzyła...

ZOBACZ WIDEO Czego Małgorzata Rozenek zazdrości Ani Lewandowskiej? Zobacz WIDEO 00:50

Internautka zwraca uwagę na sposób bujania się kołyski. Gwiazda postanowiła zareagować!

To już ostatnie chwile przed jednym z najpiękniejszych dni w życiu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Para lada dzień zostanie rodzicami! Małżonkowie zadbali o każdy szczegół i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że maluszek będzie miał absolutnie wszystko co tylko można sobie wymarzyć! Piękny pokoik, zabawki, mebelki, kołyski - Małgorzata Rozenek naprawdę zadbała aby wszystko było piękne i bezpieczne dla maleństwa.

Ostatnio gwiazda pochwaliła się piękną kołyską dla swojego synka, która dodatkowo buja się od góry do dołu. Zdaniem jednej z internautek, taki sposób kołysania nie jest odpowiedni.

Kołyska powinna kołysać się na boki a nie od głowy do nóg - napisała obserwatorka gwiazdy.

Oczywiście pod komentarzem internautki pojawiło się mnóstwo odpowiedzi innych obserwatorów, którzy w zdecydowanej większości jednak się z nią nie zgodzili. Głos zabrała także Małgorzata Rozenek.

- teraz już są inne zalecenia - odpisała Małgorzata Rozenek - Jak się buja dziecko na rękach to jak? "na boki? 🤔😁" nie sądzę 🙃😁 myślę że to działa na takiej samej zasadzie - A w brzuchu to dziecko kołysze się na boki? Bo raczej góra dół jak matka chodzi 🙈😄 - ale przecież jak kołyszesz dziecko we własnych ramionach, to właśnie główka-nóżki, a nie na boki...? 😊 - piszą internauci.

Na pewno Małgorzata Rozenek zadbała o każdy szczegół i doskonale zapoznała się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, aby jej maleństwo miało wszystko co najlepsze. Teraz trzymamy zatem kciuki za szczęśliwy poród gwiazdy!

Poród Małgorzaty Rozenek to już kwestia dni!